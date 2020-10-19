وزيري: كشف أثري ضحم الشهر المقبل.. و"مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة"

قال الدكتور مصطفى وزيري، الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يُعد أول شخص يتولى هذا المنصب، وينزل لاكتشاف أثري بنفسه على عمق 10 متر في منطقة سقارة، موضحًا أن البئر السادس في منطقة سقارة، يضم توابيت مميزة وتستخرجه بعثة مصرية بنسبة 100%.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك سلسلة اكتشافات بدأت منذ عام 2018، في منطقة سقارة حيث الكشف عن مقبرة "وحدي" الفرعوني وحديقة الحيوانات المحنطة التي تم استخراجها وعرضها في متحف شرم الشيخ بالإضافة إلى التوابيت الجديدة المكتشفة ذات الوجوه الذهبية.

وردا على سؤال لعنة الفراعة، أوضح وزيري أنه لا يوجد شيء اسمه لعنة الفراعنة، لكنها كانت تهديد يقوله صاحب المقبرة الفرعوني ليخيف أي شخص يفتح مقبرته الخاصة، مشيرا إلى أن الوفيات التي كانت تحدث في المقابر الفرعونية عند فتحها سبب عدم تجديد الهواء في المقابر المغلقة منذ أكثر من 3000 عام.

واختتم حديثه، مؤكدا الاستعداد لإعلان عن كشف أثري جديد خلال شهر نوفمبر وسيتم دعوة القنوات العالمية من أجل متابعة هذا الحدث الذي يؤكد على تميز الآثار المصرية الفرعونية التي لا مثيل لها.