خريطة فروع البنك الأهلي التي تتيح سحب فئة 5 و10 جنيهات من الـATM

أعلن البنك الأهلى صباح اليوم طرح خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لفئات النقد الصغيرة وتشمل 5 و10 و20 جنيها، بحيث يصل الحد الأقصى لعمليات السحب إلى 1000 جنيه، وتتاح الخدمة بفروع البنك بـ12 محافظة بأكثر من 38 فرعا، بحسب داليا الباز نائب رئيس البنك.

وترصد "الوطن" الفروع التى تتيح فئة الـ5 و10 جنيهات كالتالي: "التجمع الخامس بالفرع الرئيسي، المقطم، زهراء عين شمس، الشروق، المركز الأوليمبي بالمعادي، الجولف سيتي بالعبور، الموسكي، الحمزاوي، العباسية، الزمالك، رابعة العدوية، العروبة، حلوان، تريومف، الهرم، 6 أكتوبر، النيل، العمرانية، ش سوريا بالمهندسين، الشلالات".

بالإضافة إلى فروع "وسط الإسكندرية، الإقبال، باكوس، برج العرب، المنتزه، رشدي، زيزينيا، كفر الدوار، الزقازيق، ميت غمر، بني سويف ومحافظة بني سويف، دمياط، سوهاج، أسوان، مرسى مطروح".

تلك الإجراءات تسعى لتقليل الضغط على الفروع والشبابيك خلال عمليات سحب المستحقات المالية الشهرية لتلك الفئات، وتقلل الزحام داخل صالات الانتظار بالفروع باعتباره أحد الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري وتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وكشفت مصادر مصرفية أن هناك عددا من البنوك أبرزها بنك مصر والقاهرة، تقوم حاليا بدراسة إتاحة العملة فئة 5 و10 جنيهات فى مكينات الصراف الآلى الخاصة بها، خاصة أن هناك توسعا كبيرا حاليا فى صرف المعاشات من خلال البنوك، وتعميم كارت ميزة على جميع المستفيدين وموظفى الدولة.

واوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك مواطنين يحصلون على معاش قدره 745 جنيها مثلا، فهذا المواطن لن يستطيع الحصول على الـ45 جنيها نظرا لعدم توافر فئة الـ5 و10 جنيهات فى هذه المكينات، وتسعى البنوك للتغلب على هذه المشكلة بطرح النقود ذات الفئة الصغيرة.