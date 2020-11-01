تأكيدا لـ"الوطن".. وقف برنامج محمد ناصر على "مكملين" بعد الفضائح الجنسية

بعد أيام من انتشار التسربيات والفضائح الجنسية لإعلامي الجماعة الإرهابية الهارب محمد ناصر، أعلن مذيع قناة مكملين الإخوانية، عن توقفه عن تقديم برنامجه الذي يبث من الخارج، وهو ما كشفته مصادر لـ"الوطن" في وقت سابق عن الاتجاه للإطاحة بـ"ناصر" في تقرير بعنوان: "الإخوان" تبيع محمد ناصر ومعتز مطر بعد الفضائح الجنسية: الدفع بوجوه جديدة

وقال الإعلامي الهارب محمد ناصر، اليوم، إنه سيتوقف عن بث برنامجه علي قناة مكملين الإرهابية وانه يقوم بعرض برنامجه علي قناته الخاصة علي يوتيوب وعلق قائلا: "نظرا لتوقف برنامج مصر النهارده ألقاكم على قناتي على اليوتيوب، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".

في الوقت نفسه، أعلن الهارب معتز مطر، مذيع قناة الشرق الإخوانية، عبر صفحته الرسمية علي "فيس بوك" أنه لن يظهر اليوم علي قناة الشرق التابعة للجماعة الإرهابية، وقال: "نعتذر عن عدم الظهور في حلقة اليوم من برنامج مع معتز علي الهواء مباشرة وتشاهدون الليلة إعادة لحلقة سابقة، الله غالب".

ويأتي ذلك بعد تسريبات جنسية وفضائح انتشرت لناصر ومعتز، فضلاً عن اتهامهما بالفشل من جانب إدارتي قناتيهما، وكانت "الوطن" قد انفردت في وقت سابق عن الاتجاه للإطاحة بـ"ناصر ومعتز"، واستخدام وجوه جديدة على القنوات الإخوانية، حيث كشفت مصادر لـ"الوطن"، في وقت سابق، أن الجماعة وضعت خطة إعلامية بديلة للتخلص من بعض الوجوه التي طالتها الفضائح والتسريبات، والاستعانة بوجوه جديدة كانت قد أعدتها منذ شهور بالظهور في برامجها الإسبوعية.

الإطاحة بـ"ناصر ومعتز" للتعتيم علي الفضائح

وقالت المصادر إن الخطة البديلة تهدف إلى التعتيم على الفضائح الجنسية التي اقترنت بمذيعي وعناصر الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وكانت فضائح جنسية طالت كل من الإخواني معتز مطر المذيع بقناة الشرق، ومحمد ناصر المذيع بقناة مكملين، وكذلك عبدالله الشريف اليوتيوبر الإخواني الهارب إلى الدوحة، هزت أركان الجماعة. سعت جماعة الإخوان الإرهابية ي التخلص منهم والإستعانه بوجوه جديدة للظهور في برامجهما أسبوعيا ً.

الجماعة الإرهابية تتجه لتصعيد "البحيري وعطوان"

واتجه التنظيم خلال الشهور الماضية بدفع عدد من الوجوه الجديدة للانضمام لكتيبة إعلامي الإرهاب الذين يطلون من نوافذ الشرق ومكملين، وكان من ضمن هذه الأسماء أحمد عطوان وعماد البحيري، حيث يقدمان برنامجا بعنوان "الشارع المصري".

وكانت المصادر قد أكدت لـ"الوطن"، وجود اتجاه داخل الجماعة الإرهابية بتصعيد كل من "البحيري وعطوان" خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المحتمل الاستغناء عن وجوه أخرى على خلفية التسريبات الجنسية الأخيرة، أبرزهم "محمد ناصر" و"معتز مطر".