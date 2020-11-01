قبل العرض.. شاهد تتر مسلسل مي عز الذين "خيط حرير"

طرحت شركة "سينرجي" تتر مسلسل النجمة مي عز الدين "خيط حرير"، قبل عرضه، وهو من غناء مي مصطفى وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث وتتوالى الأحداث.

وتنطلق أولى الحلقات غدًا الاثنين الساعة 7.45 على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء، ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

ويشارك فى بطولته بجانب مي عز الدين، كل من الفنان محمود عبدالمغني والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان اللبناني نيقولا معوض ومي سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.