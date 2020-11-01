حكاية ظهور صديق القاضي في قضية فيديو تنمر "طفل المرور" على شرطي

ظهور صديق القاضي، في قضية فيديو تنمر طفل المرور على شرطي، كان له الأثر الأكبر في تحمل المسئولية الجنائية في القضية، فأصبح المتهم الرئيسي، ونسبت إليه النيابة تهمة تعريض حياة الطفل للخطر، عن طريق ترك سيارته لطفل حدث لا يحق له قانونا قيادة السيارة.

وبحسب مصادر، أن صديق القاضي والد الطفل، خضع أمام النيابة العامة على مدار 3 ساعات متواصلة، وأقر أنه لم يكن يعرف بالتصرفات التى حدثت من الطفل تجاه الشرطي، وأنه فوجئ بها عقب تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر، أن صديق والد الطفل هو المدان الرئيسي في القضية، لأنه يعرف عمر الطفل، ويظهر على شكله أنه حدث، وبالتالي كان يقتضي على مالك السيارة، الامتناع بشكل بات عن تسليم السيارة للطفل.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة قررت تغريم مالك السيارة مبلغ 10 آلاف جنيه، بتهمة تعريض طفل للخطر، وبعدها اقتادت الشرطة المتهم إلى قسم الشرطة، وسدد الغرامة في خزينة القسم وغادر ديوان القسم.

ولفتت المصادر، إلى أن صديق القاضي، أصبح المتهم الرئيسي، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق من النيابة العامة، وعقب انتهاء التحقيقات، ستصدر النيابة قرارها، إما بإحالة المتهم إلى المحاكمة أو حفظ القضية.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل وهو يقود السيارة، وأمامه رجل المرور، وسخر الطفل من رجل المرور قائلا: "خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟"، ليرد شخص آخر داخل السيارة، موجهًا حديثه لرجل المرور: "سيادة المستشار ده".

وكشف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، عن أنّ الطفل يدعى أحمد، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنّه يقيم في أحد الكمباوندات.

وأوضح المصدر أنّ الواقعة جرت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأنّ الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنّه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل لهوية الطفل وتتبع خط سيره، سلّمته أسرته إلى قسم الشرطة.

وقال الطفل خلال استجوابه، إنّ السيارة كانت ملكًا لأسرته، وأنّ والده باعها لأحد أصدقائه، وأنّ الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أنّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فرّ بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.