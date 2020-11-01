رئيس "الشيوخ": سأستعين بحياد القاضي وأستمع لكل الآراء في المجلس

أزال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قلق البعض من كونه ينتمي لحزب مستقبل وطن بل رئيس الحزب والذي يُعد الأغلبية، وبين أدائه في مجلس الشيوخ كرئيس للمجلس، وذلك عقب سؤال الإعلامي عمرو أديب، "إلى متى ستكون ديمقراطيا في التعامل مع الأعضاء؟"، فأوضح أنه سيستعين بحياد القاضي على هذه المنصة، ويقينًا سيكون هناك قمة الحياد.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال أول حوار تليفزيوني له على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أنه على المستوى الشخصي يكون في غاية السعادة عندما يستمع للرأي والرأي الآخر، ففي المحاكم يتم سماع الرأي والرأي الآخر من أجل استضاحة الأمور، "بل بالعكس ربما الأمر قد يستدعي في بعض الحالات أننا ندي فرصة أكثر لهذه الأصوات الأخرى حتى لو قليلة".

وتابع: "الكل هنا سواسية سواء الرأي الحزبي أو الرأي الآخر، بعد كده التصويت هو اللي يحكم، لكن في إدارة الجلسة والحوار لازم أستجلي كل الآراء الموجودة وليكن التصويت هو الأخذ به"، موضحًا أنه قد تكون تجربة جديدة في الديمقراطية أن يكون رئيس محكمة رئيسًا لحزب، "دي حاجة جديدة علينا، وربما اعتلائي منصب رئيس مجلس الشيوخ ثقة من الشارع الساسي".

وعن مدى استشعاره الحرج كونه كان قاضيًا والآن رئيسًا لحزب سياسي، قال "لا أستشعر الحرج، عندما يظهر أي نوع من الانحياز هنا بقى هتبقى مشكلة بقى، القضايا كلها عامة تمس الجميع والكل له الحق في إبداء رأيه والرأي في الآخر للتصويت، لا كبت لرأي ولا تذكية لاتجاه الأمور ستسير الناس تطمئن لهذا تمام".

وأشار إلى أن الأمر حتى وإن كان يحمل قدرا من التكريم بوجود مجلس الشيوخ سواء بالتعيين أو بالانتخاب إلا "إحنا جايين نشتغل، مش وجاهة بس، قد يتصور البعض أنها مناصب مشرفة فقط، لكن أعضاء مجلس الشيوخ خبراء، فما ما يصدر النهاردة عن واحد ليه تجربة 50 سنة سواء في أي مجال، اللي يعمله في ساعة غيره يعمله في شهر، فيه أفكار في الأيام القليلة الماضية لدى الأعضاء مذهلة وقد تنقل البلد، فيه أفكار جيدة جدا وتجدها مدروسة والناس حريصة أنها تقدم لقدام، الناس عاوزة تعمل حاجة".