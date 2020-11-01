"حرق حماته حية".. تفاصيل إعدام ميكانيكي فارسكور: دمرتني تستاهل الموت

رغم تطليقه زوجته، إلا أن خلافاته مع حماته وطليقته لم تنته، حيث استمرت المشكلات بين ميكانيكي بقرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بدمياط، وأسرة زوجته بعد أشهر على الطلاق، وصلت إلى أنه هدد زوجته وحماته بالقتل بسبب ابنته التى رفضت الإقامة معه، لم يتوقف الأمر عند حد المناوشات العادية بل تطور إلى جريمة بشعة.

ضاق الزوج الذي يدعى "محمد رضا السعيد" ذرعا بمكايدات أسرة زوجته، فقرر الانتقام منهم، لكنه قرر تأجيل ما ينوى فعله لجولة أخرى من المفاوضات، حيث توجه لمنزل أسرة زوجته وحاول للمرة الأخيرة، التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، لكنه فوجىء بوابل من السباب منهم، خاصة من والدة طليقته فهيمة السعيد 63 سنة.

ووفقا لما جاء فى تحريات الأجهزة الأمنية بدمياط، خرج الزوج من منزل أسرة زوجته وهو يحترق غضبا، أعماه الشيطان، واندفع إلى منزله، وأحضر عبوة بها بنزين، وتوجه عائدا إلى منزل أسرة طليقته، واقتحم المنزل بالقوة.

رغم صرخات طليقته ووالدتها وابنته إلا أنه لم يرتدع، وتمكن من كسر الباب، وانهال ضربا عليهم، قبل أن يسكب عليهم البنزين ويشعل النار، وبينما تمكنت ابنته وطليقته من الهرب، احترقت حماته السابقة، وتفحمت تماما، بينما وقف يضحك بشكل هستيرى، وهو يصرخ "تستاهلى الموت حلال فيكي".

أبلغ الأهالي مركز شرطة فارسكور، وتم ضبط المتهم الذى اقر بالواقعة، وقال عن حماته: "طول عمرها حارقة دمي ودمرت حياتي"، ومثلت جريمته بحضور النيابة العامة.

وتمت إحالته لمحاكمة عاجلة، بتهمة القتل العمد لحماته، والشروع فى قتل زوجته وابنته.

وذكرت النيابة فى مرافعتها، أن المتهم محمد رضا السعيد، ميكانيكي من كفر العرب فارسكور بدمياط، حرق وقتل حماته السابقة فهيمة السعيد محمد الكفراوي، وشرع في قتل زوجته بسمة صابر وابنته لارا، بسبب خلافات سابقة، وذلك باستخدام مادة حارقة.

وقضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة، بمعاقبة المتهم بالإعدام بإجماع الآراء، وبموافقة فضيلة مفتى الجمهورية، لإدانته بحرق وقتل حماته السابقة، وشروعه فى قتل طليقته وابنته، وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المتهم أمس.