النيابة العامة تصرح بدفن جثمان نجار قتل على يد سائق في مصر القديمة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان نجار قُتل طعنًا علي يد سائق في مشاجرة بسبب التكدس المروري، في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، عقب تكليف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والقبض على المتهم.

وتلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من مستشفى القصر العيني بوصول "محمد د" في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة بسبب إصابته بطعنه نافذة في الصدر، وبالانتقال والفحص توصلت التحريات بأن المجني عليه يعمل نجارًا، ومقيم في دائرة القسم المذكور.

كما تبين أنه أثناء مروره بمنطقة السبع بنات في مصر القديمة، شهد تكدس مروري ومشاجرة بين بعض السائقين، وفي محاولة منه لتسيير الحركة المرورية، نظم السيارات ومنع مرور بعضها، ما رفضه المتهم وحدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، سدد له على أثرها طعنة من سلاح أبيض استقرت في صدره، وسقط علي الأرض.

وعلي الفور نقل الأهالي المجني عليه، إلي مستشفى القصر العيني، في محاولة لإنقاذه إلا اأنه التقط أنفاسه الأخيرة فور وصوله، ونقلت الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثمان؛ لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط المتهم.

وبالفعل ضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود؛ أقرها واعترف بقتل المجني عليه، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار عرض الأول علي النيابة العامة.