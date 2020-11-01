جائزة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية تبدأ تلقي الأعمال

أعلنت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، تقديم جائزة باسم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، لما للشاعر الكبير من إسهام في العامية المصرية، وفي مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين:

الفرع الأول: شروط جائزة شعر العامية:

- أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية.

- أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت بداية من عام 2020 وحتى الموعد النهائي للتقديم.

- ألا يقل عمر الشاعر عن 20 عامًا، وألا يزيد على 40 عامًا في 31 يناير 2021.

- ألا يكون الشاعر قد سبق له الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي، أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة.

- يتقدم الشاعر بخمس نسخ من ديوانه، ولا يتقدم بأكثر من ديوان واحد له، ويُرفق مع الديوان وسائل التواصل معه.

الفرع الثاني: شروط جائزة الدراسات النقدية:

- أن تُناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.

- أن تكون الدراسة لم تُنشر من قبل.

- تسلم الدراسة النقدية في نسخة ورقية وأيضًا نسخة منها "وورد" على "C.D".

- ألا تقل الدراسة النقدية عن 20 ألف كلمة، ولا تزيد على 40 ألفًا.

- لا يوجد شرط للسن في هذا الفرع.

- أن يُرفق مع الدراسة النقدية إقرار من المتقدم بأنه صاحبها، وأن (جائزة الأبنودي) لا دخل لها بأي نزاعات حولها.

- يُرفق مع الدراسة النقدية تعريف بالباحث ووسائل التواصل معه.

جوائز المسابقة:

- يتم تلقى الأعمال لفرعي الجائزة بدءا من 1 نوفمبر الجاري حتى 31 يناير المقبل.

- يتم تسليم الأعمال في بيت السناري بالسيدة زينب.

- يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في ذكرى ميلاد الأبنودي 11 أبريل 2021.

- يتم تسليم جوائز الجائزة في احتفال كبير في ذكرى وفاة الأبنودي 21 أبريل 2021.

- يحصل الفائز الأول في كل من الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني في كل من الفرعين على مبلغ عشرين ألف جنيه مصري.