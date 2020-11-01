للمعلمين.. احسب إجمالي راتبك بعد الموافقة على قانون التحسين

قالت مصادر مطلعة، إن هناك 6 درجات للمعلم ضمن كادر المعلمين، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، مشيرة إلى أنها تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، أما بعد زيادة متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيها للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وترصد "الوطن" جدول متوسط مرتبات المعلمين، بعد الزيادة التي أقرها مجلس النواب اليوم، وفقًا لدرجة كل معلم، كالتالي:

- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيها.

- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيها.

- معلم أول: 2525 جنيها.

- معلم أول أ: متوسط الراتب 2835 جنيها.

- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيها.

- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيها.

وكان وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتورعلي عبد العال وحضور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على مجموع مواد مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وإرجاء الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.