للمعلمين.. احسب إجمالي راتبك بعد الموافقة على قانون التحسين
تقترب من 5000 جنيه
كتب:
إسراء سليمان
07:27 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
نقابة المعلمين
قالت مصادر مطلعة، إن هناك 6 درجات للمعلم ضمن كادر المعلمين، ويتم تحديد راتب لكل درجة وظيفية، مشيرة إلى أنها تبدأ بمتوسط 1800 جنيه، وتصل حتى متوسط 4200 جنيه، أما بعد زيادة متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيها للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.
وترصد "الوطن" جدول متوسط مرتبات المعلمين، بعد الزيادة التي أقرها مجلس النواب اليوم، وفقًا لدرجة كل معلم، كالتالي:
- معلم مساعد: متوسط الراتب 2125 جنيها.
- معلم: متوسط الراتب 2350 جنيها.
- معلم أول: 2525 جنيها.
- معلم أول أ: متوسط الراتب 2835 جنيها.
- معلم خبير: متوسط الراتب 3639 جنيها.
- معلم كبير: متوسط الراتب 4675 جنيها.
وكان وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتورعلي عبد العال وحضور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على مجموع مواد مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وإرجاء الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.