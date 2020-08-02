نقابة المعلمين اليمنية: الحوثيون يسعون لترسيخ وجودهم عبر التعليم

قال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، "إن الحوثيين أجرت مؤخرا تعديلات إضافية على المناهج الدراسية للعام التعليمي الجديد، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تخدم إيران التي تسعى لترسيخ وجودها في اليمن عبر التعليم، كما فعلت في لبنان وتفعل حاليا في سوريا".

وأضاف اليناعي، أن الحوثيين يعملون منذ عام 2016 بإصرار لجعل المناهج الدراسية في اليمن أساساً لتشكيل هوية الجيل القادم من اليمنيين في مناطق سيطرتها، محذرا من خطورة تعديل المناهج الدراسية وتوظيف محتواها العلمي على مستقبل اليمنيين ككل، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأشار المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، إلى مذكرة الاتفاق الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم في سوريا وإيران في 23 يناير الماضي، والتي قضت بإشراف إيران على تعديل المناهج الدراسية السورية وطباعتها في طهران، بالإضافة إلى نقل طهران تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي.

جدير بالذكر، أن نقابة المعلمين اليمنيين كانت قد حذرت العام الماضي من مواصلة الحوثيين تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على "تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال".