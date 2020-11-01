مستندات وخطوات استخراج جواز سفر للأطفال في 24 ساعة

يتساءل الآباء والأمهات عن الأوراق المطلوبة لإصدار جواز سفر لأطفالهم، وذلك بعد أن أعلنت بعض الدول فى الفترة الأخيرة إعادة فتح أبوابها أمام المسافرين إليها، بعد فترة من تطبيق الحظر وتعليق حركة الطيران، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتستعرض "الوطن" الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للطفل

- أصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب، على أن تكون سارية.

- أصل وصورة شهادة الميلاد، لأنها تعتبر مستندًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

- ثلاث صور ملونة ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6.

- في حالة التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

خطوات استخراج جواز سفر في 24 ساعة من خدمة "عاجل"

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر.

- يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن السادسة عشرة، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشرة فيُكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة، وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير آليات العمل، وإتاحة الخدمات المستحدثة في عدد من الإدارات، ومنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التي أدخلت عددًا من الأجهزة المتطورة لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع توفيرًا للوقت والمجهود.

ومن تلك الخدمات التي استحدثتها وزارة الداخلية، هي خدمة "عاجل" والتي تمكن المواطن من استخراج جواز السفر خلال 24 ساعة فقط.

يأتي هذا ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة نحو ميكنة وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.