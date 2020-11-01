رئيس جامعة الزقازيق يفتتح العيادة الخارجية بكلية طب وجراحة الفم

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، منذ قليل، مقر العيادة الخارجية والعيادة رقم 1 بكلية طب وجراحة الفم والأسنان لطلاب الفرقة الرابعة، وذلك اليوم الإثنين.

رافق رئيس الجامعة الأستاذة الدكتور غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور وليد زيدان عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال تفقده أشاد الدكتور عثمان شعلان بالمستوى المتميز للتجهيزات وفق المواصفات العالمية والجهود التي بذلت لتذليل كل العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة، من أجهزة الأسنان والأشعة والتعقيم، مشيرا إلى أنه جارٍ إنهاء العمل بمبنى الكلية بالكامل بحيث تكون متاحة للعمل والخدمة التعليمية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أضاف الدكتور وليد زيدان أن المبنى الرئيسي للكلية يضم مستشفى، و8 مدرجات دراسية، ومعامل، ودور للجهاز الإداري، ومبنى خارجي للعيادات الخارجية يشمل 200 وحدة أسنان لتقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمواطنين بالإضافة إلى جراج وقاعة للمؤتمرات والاحتفالات.