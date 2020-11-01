الخارجية تدعو أبناء الخارج للمشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الإثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقتي الاقتراع والتأكّد من إرفاق كل الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وتستمر بعثات "الخارجية"، للخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً، واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج من خلال التأكّد من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، واتخاذه إجراءات التسجيل المسبق للإدلاء بالصوت في البعثة، وعدم سابقة إدلائه بصوته في لجنة أخرى، وذلك حتى يتمّ تسجيل عملية التصويت.

جاء ذلك استمراراً للتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية اعتباراً من غداً 2 نوفمبر الجاري وتشمل دوائر 13 محافظة هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتمّ موافاة البعثات في الخارج بكل المحاضر الخاصة بإجراءات فتح وغلق اللجان، وكشوف الناخبين، وإجراءات الفرز للنظامين الفردي والقوائم، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها منذ بداية العملية الانتخابية، وعملية الفرز وادخال النتائج على التطبيق المعد لذلك، وإجراءات حفظ كل المستندات وإرسالها إلى لجنة تلقي نتائج المصريين بالخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزراة الخارجية.