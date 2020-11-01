لبنان: منع التجول وإغلاق 115 بلدة لمواجهة تفشي كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، قرارًا بمنع التجول في كافة الأراضي اللبنانية يوميًا، ابتداءً من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا، إلى جانب الإغلاق الكامل لـ115 بلدة وقرية صُنفت على أنها ذات مستوى الخطر المرتفع لتفشي وباء كورونا.

وجاءت هذه التدابير -بحسب قرار وزير الداخلية- نظرًا لاستمرار الواقع الوبائي، وتجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا النسب المسموح بها علميًا في بعض المناطق والبلدات، وبناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وشمل القرار استمرار إغلاق الحانات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات العامة والخاصة وكافة المناسبات الاجتماعية (حفلات الزفاف والعزاء وغيرهما) والسهرات أو التجمعات على اختلاف أنواعها، وفي مختلف الأماكن (الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية وغيرها)، وذلك بشكل كامل في كافة أنحاء لبنان.

وتضمن القرار السماح للمطاعم والمقاهي في المناطق غير المشمولة بالإغلاق الكامل، بفتح صالاتها لتقديم وجبات الطعام على ألا يتعدى عدد روادها نسبة 50%.