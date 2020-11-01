وزير الكهرباء لـ"الوطن": دراسات متقدمة لربط الطاقة مع العراق عبر الأردن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك دراسات متقدمة مع العراق، لتنفيذ ربط كهربي للتصدير من مصر للعراق، عبر الأردن.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن وفدا مصريا سافر للعراق قبل 3 أيام من زيارة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للعراق، أمس، لمناقشة النواحي الفنية للمشروع.

وأكد أن الهدف من الربط الكهربائي، هو ربط الدول العربية ببعضها بصورة تسهم في توفير الطاقة للجميع.

وأوضح أن هناك أيضا نوايا لتصدير الكهرباء لأوروبا عبر خط الربط بين مصر وقبرص واليونان، موضحاً أن الأمر قيد الدراسة، خصوصاً أن كابلات الإمداد تحتاج لدراسة متأنية.

مدبولي من بغداد: الخبرات المصرية جاهزة لخدمة العراق

وبالأمس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات جاهزة لخدمة العراق.

وأشار مدبولي إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين،

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل، والتعاون بين مواني ومنافذ مصر والعراق والأردن، لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة، كما نستهدف زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز، بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية.

وأكد مدبولي أنه تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين، في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتباره أمرا يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية.