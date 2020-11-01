ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال غرب تركيا إلى 62 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير غربي البلاد إلى 62 قتيلًا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 70 عامًا من تحت أنقاض مبنى منهار في غرب تركيا، وذلك بعد 34 ساعة من الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت بحر إيجه.

من جانبه، أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن الناجي بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه لم يفقد الأمل أبدًا في إمكانية العثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.

يُشار إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر، وضرب أمس الأول الجمعة غرب تركيا.