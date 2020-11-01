مروحية قائد أركان جيش الاحتلال تنفذ هبوطا اضطراريا

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحية تقل على متنها رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، نفذت اليوم الأحد هبوطًا اضطراريًا.

وأكد الجيش أن المروحية هبطت بشكل طارئ في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل بعد ورود إنذار بشأن عطل فني في المحرك، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار الجيش إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث، مضيفًا أن كوخافي أكمل السفر على متن سيارة.

ولفت الجيش إلى أنه سيطلق تحقيقًا في الحادث الذي يعد الثاني على الأقل من نوعه خلال أربعة أشهر.

وسبق أن أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية في يوليو الماضي بأن خطأ ارتكبه طاقم مروحية من طراز "بلاك هوك" كانت تقل كوخافي خلال هبوط اضطراري، بعد وقوع خلل فني في إحدى المحركات، كاد أن يؤدي إلى تحطم المروحية، وأكد الجيش حينئذ تعرض مروحية قائد الأركان لحادث.