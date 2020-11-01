أخصائي صدر بباريس يكشف موعد الموجة الثانية لـ"كورونا" في مصر

كشف الدكتور عبد المنعم حميد، استشاري أمراض الصدر والعناية الفائقة واختصاص زراعة الرئة في مستشفى فوش في فرنسا، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بدأت في أوروبا منذ فترة، موضحا أنها ستبدأ في الشرق الأوسط ومن بينها مصر خلال أسبوعين على الأرجح.

وقال في تصريحات لـ"الوطن" إن أعراض الموجة الثانية وفقا للإصابات في فرنسا، لا تختلف عن أعراض الموجة الأولى، محذرًا من أن الموجة الثانية ستكون أكثر عدد في الإصابات وأكثر سرعة في الانتشار.

وأشار إلى انخفاض أعداد الوفيات حتى الآن في الموجة الثانية في أوروبا، مقارنة بالموجة الأولى من الإصابات حول العالم. وحول الفئات العمرية التي تستهدفها الموجة الثانية من الفيروس، قال إنها متنوعة.

وأشار إلى أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة تتراوح أعمارها بين 30 و50 عاما. وفيما يخص العلاجات أو اللقاحات للفيروس، أشار إلى أنه لا توجد علاجات حتى الآن، مطالبا المواطنين حول العالم بتوخي الحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس.

رسالة خاصة من الصحة للسيدات الحوامل بشأن فيروس كورونا

يأتى ذلك، في الوقت الذي وجهت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة مهمة للأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ووجهت الصحة رسالة بشأن عدم انتشار العدوى، حيث ينبغي عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.