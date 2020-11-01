متحدث "التعليم العالي": تطور غير مسبوق بالتعليم في عهد السيسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة وهناك تطور غير مسبوق في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، فتم إنشاء أربع جامعات حكومية منهم جامعة الوادي الجديد وجامعة مطروح وجامعة الأقصر، وهذا تم في أقل من عامين.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه تم العمل على إنشاء أربع جامعات أهلية جديدة، وبدأت الدراسة في ثلاثة جامعات وهم جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والأخرى جامعة العلمين الجديدة، ثم جامعة الجلالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أنه سيتم بدء الدراسة الجامعية في جامعة المنصورة الجديدة العام المقبل، كما أن هناك ثلاثة جامعات تكنولوجية في مصر، بدأت الدراسة فيها بشكل فعلي سواء في القاهرة الجديدة أو بني سويف، أو في أكتوبر، وهناك 6 جامعات تكنولوجية جاري العمل على إنشائها إحداهما في شرق بورسعيد وأخرى في برج العرب.

وأوضح عبد الغفار، أنه أصبح هناك أربع أفرع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، كل هذه الطفرة في مجال التعليم الجامعي لم تكن موجودة في مصر، فأصبح هناك أمام الطالب الخريج من التعليم الأساسي 5 مسارات ممروقة للالتحاق بالتعليم الجامعي، سواء في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية أو الجامعات التكنولوجية أو أفرع الجامعات الدولية في مصر.