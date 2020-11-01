"سيرة الحب" بأنامل طلاب "تجارة حلوان" بحضور وزير التعليم العالي

نظمت كلية التجارة جامعة حلوان قبل قليل، حفلا موسيقيا بمناسبة افتتاح مدرجات وكليات فرع الزمالك، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وعزفت الفرقة الموسيقى عدد من المقطوعات الغنائية، بينها أغنية سيرة الحب لأم كلثوم، وأغنية "مصر اللي بتضمنا" للفنانة شذا، كما عزفت العديد من المقطوعات الغنائية للفنان حسين الجسمي، وسط تفاعل الطلاب بمختلف الفرق.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، بأداء طلاب فرقة الكورال بالكلية والتربية الموسيقية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ كلية التجارة تضم ثلث طلاب جامعة حلوان البالغ عددهم 184 ألف طالب وطالبة، مضيفا أنّ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير المدرجات وقاعات كلية التجارة، بلغت نحو 53 مليون جنيه.

وأضاف نجم، خلال كلمته بحفل افتتاح تجديدات كلية التجارة جامعة حلوان، أنّ التجديدات شملت إضافة عدد من الشاشات الذكية، والتجهيزات المؤهلة لتطبيق التعليم الهجين.

ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى أنّه سيتم وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية قريبا، وستكون جامعة ببرامج ذكية تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.