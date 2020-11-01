بوسي شلبي تحذر العائدين من الجونة بسياراتهم من السيول

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حذرت من خلاله من طريق العودة من مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، والذي تأثر بشكل كبير بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وعلقت "بوسي" على مقطع الفيديو مطمئنة جمهورها ومتابعيها: "الحمد لله أنا وصلت البيت، ده طريق الجونة الآن، الناس اللي جاية بالعربية ربنا معاها"، متمنية السلامة للعائدين بسياراتهم على الطريق.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي شاركت في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعه والتي قد إنتهت يوم الجمعة الماضية بحفل الختام وتوزيع الجوائز للأفلام المنافسة بمسابقات مهرجان الجونة السينمائية المختلفة.

يذكر أنه بعد رحيل الفنان محمود ياسين الشهر الماضي، أكدت بوسي شلبي، على علاقة الصداقة القوية التي جمعته بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبأنه كان من أقرب الأصدقاء إليه وأنه دوما كان يدعمه فنيا وإنسانيا.

وأضافت بوسي شلبي في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن كلا من الفنان محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز، كانت تربطهما علاقة صداقة ليس على المستوى الفني فقط ولكن على المستوى العائلي أيضا وامتدت لسنوات، وبأن الفنان محمود ياسين، دعم الفنان محمود عبد العزيز في بداياته الفنية، حينما اشتركا في مسلسل "الدوامة"، الذي عرض عام 1973، فكان دوما ما يشجع "ياسين" الفنان محمود عبدالعزيز، على الاستمرار في الفن.

وأكدت "بوسي" أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان يرى الفنان محمود ياسين بمثابة صديق عمره، وكانت علاقتهما دائما مستمرة بعيدا عن الفن وكان كل منهما غالي على الأخر ودوما ما كانا على تواصل حتى الأيام الأخيرة في حياته.