بوسي شلبي: "محمود ياسين ومحمود عبدالعزيز علاقة صداقة وفن امتدت لسنوات"

أكدت الإعلامية بوسي شلبي، أن الفنان الراحل محمود ياسين، كان من أقرب أصدقاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وأنه دوما كان يدعمه فنيا وإنسانيا.

كانت تربطهما علاقة صداقة فنية وعائلية

وأضافت بوسي شلبي لـ"الوطن"، أن كل من الفنان محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز، تربطهما علاقة صداقة فنية وعائلية امتدت لسنوات، وبأن الفنان محمود ياسين، دعم الفنان محمود ياسين في بداياته الفنية، حينما اشتركا في مسلسل "الدوامة"، الذي عرض عام 1973، فكان دوما ما يشجع "ياسين" الفنان محمود عبدالعزيز، على الاستمرار في الفن.

وأوضحت أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كان يعتبر الفنان محمود ياسين بمثابة صديق عمره، وكانت علاقتهما دائما مستمرة بعيدا عن الفن وكان كل منهما غالي على الأخر ودوما ما كانا على تواصل حتى الأيام الأخيرة.

يذكر أنه ظهر اليوم، شيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان قد رثى السيناريست عمرو محمود ياسين، والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "عمرو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله.. اللي هو أرحم بيه مننا كلنا أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء، فهذه الليلة ستكون ليلته الأولى بقبره".

يذكر أنه قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، وقد حقق شهرة كبيرة في تقديم عدد من الأعمال السينمائية مع كبار النجوم والمخرجين.

وولد الفنان محمود ياسين عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وعمل لفترة بمجال المحاماة ليلتحق بعد ذلك بالمسرح القومي.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".