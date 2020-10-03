بوسي شلبي تهنئ أمير شاهين بمناسبة زفافه: "في انتظار إلهام الصغيرة"

عبّرت المذيعة بوسي شلبي عن سعادتها بزواج أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم حفل زفافه أمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان أمير شاهين، بصحبة عروسته المونتيرة منة جاب الله، معلقة عليها: "أمير أخي الغالي، ربنا يسعدك ويفرّح قلبك بمنة، وأتمنى لكم حياة سعيدة وفي انتظار إلهام شاهين الصغيرة".

وأقيم حفل زفاف الفنان أمير شاهين، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الهضبة عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني، والكينج محمد منير، وهالة صدقي وليلى علوي، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، بجانب هاني سلامة، صديق العريس، الذي حرص على التواجد مبكرًا.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن" أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحة وغيرهما.

يُذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، كشف عنها من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدًا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف "شاهين" أن ميرنا هي حب حياته، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر آنذاك أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزنّ عليا كل يوم وماشية بتجوزني".