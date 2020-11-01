محافظ أسيوط: "غرفة الأزمات" في حالة انعقاد دائم لمواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا موسعاً لمناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد وفي إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور سامي شريف مدير عام التأمين الصحي والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي من مديري مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء رؤساء ومديري الإدارات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط على جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات اشتباه بالكورونا وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى عزل أبوتيج النموذجي فضلًا عن توافر المخزون الاستراتيجي لأدوية وبروتوكولات علاج كورونا لافتا إلى استمرار تفعيل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في انحسار الإصابات بالنسبة لسكان المحافظة مشيرًا إلى أن غرفة الأزمات المركزية في حالة انعقاد دائم، ومتابعة مستمرة مع غرف العمليات المعنية لمتابعة التداعيات مع رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ – خلال الاجتماع - رؤساء المراكز والأحياء بالمرور اليومي على المستشفيات كل في نطاقه بصفة دورية صباحًا ومساءً للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية بإعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس بالإضافة إلى التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك التأكد من كافة وسائل الوقاية والكاشف الحرارى لقياس درجة حرارة الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى حالة مشتبه بها، فضلا عن تنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وإن تم اتخاذها واقراراها من قبل مجلس الوزراء من حيث تجنب التجمعات الكبيرة والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المنشآت الحكومية أو الخاصة ووسائل النقل الجماعية العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتأكيد على وجود بوسترات التوعية في أماكن ظاهرة للجميع مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين من خلال الوحدات المحلية ومديرات الخدمات ودور العبادة سواء المساجد أو الكنائس لكيفية الوقاية من المرض والحد من انتشاره مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتوجه لأقرب مستشفى حالة ظهور أي أعراض مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة استنفار دائم على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أي مستجدات تتعلق بفيروس كورونا على مستوى المحافظة مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة – خلال الاجتماع – خطة المديرية والاجراءات التي يتم تنفيذها لحالات الاشتباه بفيروس كورونا والمتابعات التي تتم لحالات العزل المنزلي والاجراءات والتدابير المتخذة.

وفى سياق متصل استعرض التجهيزات التي تمت بالمستشفيات من شبكات الأكسجين والمولدات والخزانات استكمالًا لخطة المحافظة لتزويد جميع المستشفيات الصحية بشبكات الاكسجين مؤكدًا إنه تم التنبيه على كافة مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والمطاعم والكافيتريات للتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم محافظ أسيوط بالشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى وإنقاذ حياتهم خلال الفترة الماضية كما وجه الشكر لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي عن أعمال التطهير والتعقيم التي تمت بالشوارع والمنشأت والتي كانت غير مسبوقة وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".