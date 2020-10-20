أسيوط تنهي استعداداتها لانتخابات النواب بخطة وقائية ضد "كورونا"

أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسباً لانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد مصدر بديوان عام محافظة أسيوط أن المحافظ، اللواء عصام سعد، سوف يعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب، خلال الساعات القادمة، لبحث ومناقشة الاستعدادات الجارية والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، واستعراض الجهود التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات للاستعداد لانتخابات مجلس النواب، وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.

وأضاف المصدر أن المحافظ أصدر توجيهاته لقيادات المحافظة، بالإشراف والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتاً إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

كما جرى تفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلاً عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، مليون و766 ألف و955 ناخباً، موزعين على 15 لجنة عامة، تضم 489 مركزاً انتخابياً، و636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 حي ومركز إداري، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.