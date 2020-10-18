سكرتير مساعد أسيوط يتابع إجراءات مكافحة "كورونا" بالمدارس

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة للمرور على المدارس لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، والوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، والانتهاء من أعمال الصيانة، تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية لكافة القطاعات الخدمية المختلفة وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة للعام الدراسي.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمدارس وسير الدراسة وانتظامها للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على إزالة المخلفات والقمامة وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المنشآت التعليمية والطرق المؤدية إليها، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم بكافة أركانه ورفع كفاءة المنشآت التعليمية المختلفة وبناء مدارس جديدة طبقًا للإمكانات المتاحة لتغطية الاحتياجات والعمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسيوط على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، كارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي ووجود بوابات التعقيم ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام.