فخر أفريقيا.. "السفيرة عزيزة" يستعرض إنجازات أماني أبوزيد

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، على شاشة "DMC"، تقريرًا عن أماني أبوزيد، المصرية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 100 أفريقي تأثيرًا في القارة، تحت عنوان " أماني أبو زيد.. فخر سيدات القارة".

وذكر التقرير، أن "أبوزيد" تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، وحصلت على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، فضلًا عن ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الإفريقية "جامعة سنجور".

وحصلت على دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون الفرنسية، وتحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشتستر بالمملكة المتحدة، وأدارت أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية "8 مليار دولار".

ونفذت "أبو زيد" أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم "نور"، فضلًا عن كونها عضو لجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة، وتعمل عضوة بمجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من أجل التنمية بالبنك الدولي.

وتُعد "أبوزيد" رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الإفريقية جامعة مانشستر بوزارة التنمية الدولية البريطانية، وعضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة، والرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة "إفريقيا الذكية".

وأطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي، كما أطلقت المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الإفريقية الذي يرتكز على المعايير الذكية والمستدامة ودور المرأة ودور القطاع الخاص، وتنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون إفريقي.

وأسست "أبو زيد" الشبكة الإفريقية للمرأة في البنية التحتية، ودعمت المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتم اختيارها لتميزها وتفوقها مرتين في 2012 و2019، كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الإفريقية.

تم اختيارها من ضمن قائمة أكثر 100 إفريقي تأثيرًا في القاهرة 2020 وهي المصرية الوحيدة، كما قلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي، وكرّمها الرئيس الأسبق الفرنسي شيراك كأحد 20 شخصية صانعة لمستقبل العالم.

وكان تم اختيار أماني أبو زيد من قِبَل الاتحاد الأوروبي كأحد القيادات الشابة الدولية، كما تم اختيارها من جامعة مانشستر في 2018 بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا.