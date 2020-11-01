مصادر مصرفية: بعض البنوك تدرس إتاحة فئة 5 و10 جنيهات في الماكينات

كشفت مصادر مصرفية، أن هناك عدد من البنوك أبرزها "مصر والقاهرة"، تقوم حاليًا بدراسة إتاحة العملة فئة 5 و10 جنيهات في ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها، خاصة وأن هناك توسع في صرف المعاشات من خلال البنوك، وتعميم كارت ميزة على جميع المستفيدين وموظفي الدولة.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك مواطنين يحصلون على معاش قدره 745 جنيه مثلا، فهذا المواطن لن يستطيع الحصول على الـ45 جنيه نظرًا لعدم توافر فئة الـ5 و10 جنيهات في هذه الماكينات، لذا تسعى البنوك للتغلب على هذه المشكلة بطرح النقود ذات الفئة الصغيرة.

وأعلن البنك الاهلى صباح اليوم طرح خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لفئات النقد الصغيرة وتشمل 5 و10 و20 جنيهًا، بحيث يصل الحد الأقصى لعمليات السحب إلى 1000 جنيه، وتتاح الخدمة بفروع البنك بـ12 محافظة بأكثر من 38 فرعًا، بحسب داليا الباز نائب رئيس البنك.

وقالت "الباز"، إن الفروع تشمل "التجمع الخامس بالفرع الرئيسي، المقطم، زهراء عين شمس، الشروق، المركز الأوليمبي بالمعادي، الجولف سيتي بالعبور، الموسكي، الحمزاوي، العباسية، الزمالك، رابعة العدوية، العروبة، حلوان، تريومف، الهرم، 6 أكتوبر، النيل، العمرانية، ش سوريا بالمهندسين، الشلالات".

بالإضافة إلى فروع "وسط الإسكندرية، الإقبال، باكوس، برج العرب، المنتزه، رشدي، زيزينيا، كفر الدوار، الزقازيق، ميت غمر، بني سويف ومحافظة بني سويف، دمياط، سوهاج، أسوان، مرسى مطروح".

وأوضحت، أن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الضغط على الفروع والشبابيك خلال عمليات سحب المستحقات المالية الشهرية لتلك الفئات، معتبرة أن ستقلل الزحام داخل صالات الانتظار بالفروع باعتباره أحد الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري وتعليمات وزارة الصحة والسكان، مضيفة أن البنك مستمر في تقديم تلك الخدمة في مراحلها الأولى مع دراسة الإجراءات التي يمكن إضافتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعملاء.

ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، فى تصريحات له اليوم، إن تلك الإجراءات تسعى لتعزيز الشمول المالي وخدمة الفئات الأولى بالرعاية من بينها أصحاب المعاشات والعملاء، ممن يتم تحويل رواتبهم على البنك الأهلي.