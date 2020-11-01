أخبار البنوك.. تعرف على أنواع البطاقات الائتمانية واستخداماتها

تتعدد أنواع البطاقات الائتمانية ويتعدد استخدامها، فمنها ما يستخدم لتحويل الراتب أو المعاش فقط، ومنها ما يستخدم للمعاملات المالية عبر الإنترنت، لذلك تستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، أنواع البطاقات الائتمانية واستخداماتها المختلفة على النحو التالي:

البطاقة الائتمانية Credit Card

يمكن استخدامها عند الشراء دون توافر الأموال، والسداد في وقت لاحق، بمدة لا تزيد على 55 يومًا، وعند تخطي المدة التي يحددها البنك، يتحمل الشخص فائدة على المبلغ المقترض.

بطاقات الخصم الفوري Debit Card

يطلق على بطاقات الخصم الفورى أيضًا السحب الفوري، ويمنحها البنك للمودع الذي يمتلك حسابًا شخصيًا سواء كان حساب توفير أو حسابًا جاريًا، وتتيح بطاقة الخصم الفوري سحب أموالك بحرية وبسهولة، وتعتبر بطاقة السحب الفوري أو الخصم الفوري من أفضل أنواع البطاقات في التعامل، لأنها تسمح لك بسحب أموالك فقط المودعة في حسابك دون أن يكون عليك ديون للبنك، كما أنّها تحميك من الفائدة الناتجة عن التأخير في السداد، وفي حالة ما إذا كان رصيدك صفرا فلا يمكنك سحب أموال، عكس البطاقات الأخرى.

بطاقة الحساب Charge Card

هي بطاقة تابعة للحساب الشخصي يمكن استخدامها لشراء منتج أو دفع فاتورة، ويخصم البنك القيمة فور نزول المبلغ الشهري في الحساب، ولا يتحمل المستهلك جراء ذلك أي فوائد.

البطاقة المدينة Debit Card

هي بطاقة شبيهة للبطاقة الائتمانية، ويتم إصدارها عن طريق المصرف، وتتيح لحامليها تسديد مشترياتهم من خلال السحب على حساباتهم الجارية في المصرف مباشرة، أي إنّه بدلًا من الاقتراض من مصدر البطاقات.

البطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card

تتيح هذه البطاقة للأفراد غير المؤهلين، الحصول على البطاقة الائتمانية التقليدية بسبب افتقارهم إلى ماضِ ائتماني معروف أو لأنهم مدرجون في شريحة ائتمانية متدنية بسبب المشكلات المالية السابقة.

بطاقات الإنترنت الائتمانية Internet Credit Cards

توجد بعض البنوك في مصر وعدد من الدول العربية، تحدد استخدام بعض البطاقات الائتمانية لاستعمالها على الإنترنت فقط، وتسمى أيضًا بالبطاقات مسبقة الدفع، ويتم إيداع الأموال بها مسبقًا، وتستطيع من خلالها البيع والشراء، والتسوق عبر الإنترنت، كما يمكن استخدامها في المعاملات المالية.