أوروبا تسجل 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 7 أيام

سجلت أوروبا 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 7 أيام، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة أنباء "رويترز".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس، إغلاقًا عاما في إنجلترا يمتد لأربعة أسابيع، على خلفية الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد والتى تجاوزت حاجز المليون إصابة.

وابتداء من الخميس، وحتى الثاني من ديسمبر، لن يُسمح للمقيمين في إنجلترا بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، مثل العمل أو الدراسة أو شراء المواد الغذائية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه بدون التدابير الجديدة "يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وسيمكن للحانات والمطاعم تقديم وجبات سريعة فقط، ويجب إغلاق المتاجر غير الأساسية، ولن يتمكن الأشخاص من مغادرة المنازل إلا لقائمة قصيرة من الأسباب بما فيها ممارسة الرياضة.

وأعلنت النمسا رسميًا، الإغلاق العام الثاني في البلاد، بعد الارتفاع السريع في عدوى كورونا، وذلك اعتبارًا من منتصف ليلة الثلاثاء المقبل، ولمدة شهر.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم عقب عدة اجتماعات حكومية رفيعة المستوى - إن الإغلاق الثاني سيشهد قيودًا محددة وصارمة أبرزها عدم الخروج من المنزل في الفترة من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا.

وأضاف أنه سيجري منح استثناءات للمحال التجارية مع إغلاق المطاعم، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الوباء، مشيرًا إلى أنه سيجري عرض القرارات على اللجنة الرئيسية في البرلمان يوم غد الأحد.

وأشار المستشار النمساوي، إلى أن قيود الخروج ستُطبق مبدئيًا حتى 12 نوفمبر الجاري، وتمتد الإجراءات المتبقية حتى نهاية الشهر.

ولفت كورتس، إلى أن هناك عدة استثناءات للخروج، منها العمل وتغطية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية ورعاية المحتاجين وحقوق والتزامات الأسرة، منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي وحظر إقامة الاحتفالات داخل المنازل.