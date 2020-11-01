الجامعات: إجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. ولا إصابات حتى الآن

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن الدراسة منذ انطلاقها في الـ17 من أكتوبر الماضي، تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، مشيرين إلى أن نظام التعليم الهجين منح مرونة في العملية التعليمية، مؤكدين أنه لاتوجد أي إصابات بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بفيروس كورونا منذ بدء العام الجامعي الجديد.

وذات السياق، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه لاتوجد أي إصابات بكورونا بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين منذ انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 وحتى الآن، موضحًا أن هناك حالتين تم الاشتباه بهم في كلية الهندسة فرع المطرية، وتم عزلهم منزليًا ومتابعتهم.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمة

وأوضح نجم، لـ"الوطن"، أن الجامعة تجري دوريًا عملية التعقيم والتطهير لجميع الأماكن بالكليات من مدرجات وقاعات ومعامل واستراحات، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع لحظيًا جميع الإدارات المكلفة بأزمة كورونا، فضلاً عن توفير جميع المستلزمات التي تحقق السلامة والصحة للطلاب، بالإضافة إلى التشديد على أفراد الأمن بمنع الدخول لأي شخص دون ارتداء كمامة.

الجامعات: منع دخول أفراد المنظومة التعليمية دون ارتداء كمامة

ومن جانبه، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه حتى الآن لا توجد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورنا المستجد "كوفيد 19" بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هناك إجراءات مشددة طبقتها الجامعة للحماية من تفشي الفيروس.

وأوضح "حسن" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المستشفيات الجامعية، على أتم الاستعداد في ظل إجراءات الدولة المصرية لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن نظام التعليم الهجين الجديد سيسهم في تقليل الاحتكاك بين الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي.

بينما أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الإجراءات الاحترازية بمختلف الكليات بالجامعة مطبقة على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق الدراسة بالعام الجديد لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا بين منتسبي الجامعة.

تقليل تواجد الطلاب بالحرم الجامعي

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بكورونا، لافتًا إلى أن نظام الدراسة بالجامعة يعتمد على التعليم الهجين، القائم على تقليل تواجد الطلاب بالحرم الجامعي.

وأضاف "سرحان"، أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، خلال تواجد الطلاب بالجامعة، فضلاً عن التعقيم الدوري والشامل للجامعة، قبل وبعد تواجد الطلاب بالحرم الجامعي، فضلاً عن منع دخول أي شخص دون ارتداء كمامة.