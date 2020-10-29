الجامعات: الانتهاء من رفع غالبية المناهج على المنصات التعليمية

تعمل الجامعات على قدم وساق، للانتهاء من رفع المقررات الدراسية كاملة على المنصات الإلكترونية التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق أكد عدد من رؤساء الجامعات الانتهاء من رفع غالبية المناهج الدراسية على المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وكذلك المنصات الأخرى التابعة للكليات المختلفة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تم رفع غالبية المقررات الدراسية لمختلف الأقسام والشعب والكليات بالجامعة بنسبة أكثر من 70%، وذلك على المنصات الإلكترونية للجامعة والكليات، وكذلك منصة مايكروسوفت الإلكترونية، فضلاً عن تصوير الفيديوهات والمحاضرات لأعضاء هيئة التدريس، وتوزيع الجداول مع مختلف الطلاب لمعرفة مواعيد المحاضرات.

وأضاف "نجم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة بدأت العام الدراسي الجديد، في بث الفديوهات التعريفية والتدريبية للطلاب على كيفية التعامل مع المنصات من حيث طرق الاستذكار والامتحانات، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة من مجلس شؤون الطلاب بالجامعة لمتابعة مسيرة العملية التعليمية بالكليات، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

جامعة حلوان: التعليم الهجين يعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن التعليم الهجين الذي أقرته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، للعام الدراسي الجديد، سيسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحسين مستوى الخريج المصري، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، أنه يجرى الآن رفع المقررات الدراسية في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مشيراً إلى رفع غالبية المقررات الدراسية على منصات الجامعة الإلكترونية، بعد تحديث السيرفرات والبنية التحتية للإنترنت بالجامعة.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثنت على خطة نمط تطبيق التعليم الهجين، موضحاً أن الثناء كان نتيجة للجهد المبذول لأعضائها والمستوى المتميز وجودة الأداء والإنجاز الكبير، مشيرًا إلى رفع أكثر من 90% من ما هو مستهدف تحقيقه على منصة المقررات الإلكترونية، ورفع أكثر من 4000 مقرر دراسي للجامعة على منصتها.