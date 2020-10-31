وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش

استقبلت مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة أوعية دموية، جراحة العظام، كبد وجهاز هضمي، الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعيون.

وأضافت، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، إلى أن أطباء البروتوكول بدأوا بالفعل الكشف على المرضى فى العيادات الخارجية بالمستشفى، كما أن العمل متواصل وجميع غرف العمليات بحالة استعداد تام لإجراء عمليات جراحية للحالات التي تستدعي ذلك.