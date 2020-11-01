تكريم "الأصدقاء" ويحيى مهدي في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

وصلت الفناناتان منى عبد الغني وحنان إلى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، لتكريمهما عن فرقة "الأصدقاء"، فيما اعتذر الفنان علاء عبدالخالق عن الحضور، كما تم تكريم الموسيقار يحيى مهدي خلال حفل الافتتاح المقام حاليًا.

كما وصل منذ قليل كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار حلمي بكر إلى دار الأوبرا المصرية، لحضور حفل افتتاح الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة، وسيتم تكريمهما خلال حفل الافتتاح ضمن عدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر.

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ويبدأ حفل الافتتاح، بإلقاء كلمة لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات، وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي، وعازف الوتريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والمطربة منى عبدالغني، والمطرب علاء عبدالخالق، والمطربة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، وعازف الكمان الدكتور محمد القطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري، الذي يقام معرض لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ويلى حفل الافتتاح، الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، وأحمد إبراهيم، وسارة سحاب، وإيمان عبدالغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، وسوما.