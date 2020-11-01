فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرين، تقام 3 حفلات بالتوازي على مختلف مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتبدأ جميعها في الثامنة مساء غد الاثنين.

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم علي الحجار باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يسبقه فاصل لفرقة "كايرو ستبيس" بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

اما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فيُعاد حفل افتتاح المهرجان الذي أُقيم بالقاهرة، ويتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن أمثال حلمي بكر، ومحمد سلطان، وجمال سلامة، وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من نادية مصطفي، وأحمد إبراهيم، وسوما، وأحمد عفت، وإيمان عبد الغني، وآيات فاروق، وغادة آدم، وياسر سليمان، وأميرة أحمد، ومي حسن، وسارة سحاب.

وتمتد الفعاليات إلى أوبرا دمنهور، حيث يقام حفل "كلثوميات" بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ويتضمن مختارات من روائع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، من أداء كل من رضوى سعيد، وريم حمدي، ورحاب عمر.

كما تبدأ فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير أولى جلسات المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان، ويفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، وبعدها يتم مناقشة محور رؤى مستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، ويشارك فيها الدكتورة رشا طموم من مصر مقرراً، والباحث أحمد بن محمد الواصل من السعودية، والدكتور يوسف طنوس من لبنان، والباحثة ريم حنضل من فلسطين، والدكتور علي شمس الدين من تونس، والدكتورة آيات ريان من مصر.

وتُستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا لمناقشة محور الموسيقى العربية في ظل الأزمة، وبحضور كل من الباحث زياد عبد التواب من مصر مقرراً، والدكتور عصام الجودر من البحرين، والدكتورعبدالمنعم بن حامد من ليبيا، وعبير الجابي من سوريا، والدكتور عدنان ساهي من العراق، والدكتور أشرف عبدالرحمن من مصر.

وتنطلق منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء في الرابعة عصراً على المسرح الصغير، وتستمر حتى الأربعاء 4 نوفمبر.