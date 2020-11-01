أبو زيد: مصر تخدم قارة أفريقيا منذ التحرر حتى أزمة كورونا

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن القارة برغم التحديات الكبيرة التي مرت بها وبرغم الاستعمار لفترات طويلة ولكن هناك إصرار من الدول على الاتحاد وأن تتحد وتقوى، "أنا بخدم القارة الأفريقية حبًا وشغفًا بالقارة ومش عشان دي مهمتي فقط، بقالي 30 سنة بعمل على خدمة القارة السمراء".

وأضافت "أبو زيد"، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلامية سناء منصور، على شاشة "dmc"، أن مصر لها دورًا كبيرًا وبعد استراتيجي في دعم القضايا الإفريقية، فذكرت أن مصر لها باع طويل في خدمة القارة الأفريقية ودعم قضايا أفريقيا منذ التحرر، وحتى أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ارسلت مساعدات لـ 30 دولة أفريقية.

وأشارت مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إلى أن بعض الدول في أزمة فيروس كورونا كانت تخطف بعض المعدات الطبية من الدول الأخرى، بينما افريقيا قالت "لأ"، وتعمل عمل صندوق أفريقي موحد من أجل شراء الأدوات الطبية بالجملة لكل البلاد الأفريقية من أجل الحصول على أفضل سعر.

وأوضحت أن القارة الأفريقية أصبحت محط إعجاب العالم ويسعون لكسب افريقيا، ولكن مازال هناك تكالب على أفريقيا نظرًا لمواردها الرهيبة في كل المجالات كما أن قارة أفريقيا قارة شابة، " إحنا في عصر المهم فيه الإبداع والابتكار ودي تبقى للشباب".