السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي مواجهة الفكر المتطرف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وتناول الاتصال بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان.

وأكد "ميشيل" اعتماد الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالإتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط علي المستوى الداخلي، وإنما في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجًا مستنيرًا يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.

ومن جانبه، أكد الرئيس أن مصر من واقع مسؤوليتها، وبثقلها الحضاري، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِي مقدمتها الأزهر الشريف لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل علي نشر قيم الاعتدال والتسـامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، وذلك من أجل كافة الشعوب والإنسانية جمعاء، وأن مصر ستستمر في تقديم خبرتها وإمكانياتها في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.