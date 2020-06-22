الأوقاف تشكل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف مع الأعلى للشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة مواجهة الفكر المتطرف، وجاء في قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "تشكل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف، برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوية كل من:

1- رئيس القطاع الديني ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها.

2- رئيس قطاع المديريات عضوًا .

3- وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم عضوًا.

4- وكيل الوزارة لشؤون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

وتكون مهمتها:

1- وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها.

2- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف.

3- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملا مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف.

وتكون اللجنة في حالة انعقاد دائم، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها، ومقرها بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.