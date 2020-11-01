"جمر" وليد عثمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب

صدر للكاتب المصري وليد عثمان، أولى رواياته "جمر"، عن دار "صفصافة" المصرية للناشر محمد البعلي، ومن المقرر توقيع الرواية، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ومن أجواء النص:

تمضي بين رهانات كلها خائبة ومصائر شتى صادمة، والأحداث تلتقي في أكثر من منعطف التقاء مراوغاً يقود إلى نهايات لا تتشابه إلا في بؤسها. في الأحداث، يشتعل أكثر من جمر، وتشتبك خطوط التيه، والعشق والتجارة باسم الدين والوطن، حاصدة قلوباً وأرواحاً لا تدرك ما تشتهي، وإن بلغته لا تهنأ به.

الخيباتفي "جمر"، وإن بدت فردية، تلّخص مرحلة ما من محيط أكبر تحترق فيه أحلام وتضيق الجغرافيا، على اتساعها، بأهلها، فيسكنون غربة أبدية.هذه الخيبات أيضاً تصح على أكثر من جيل، لا يهوّن منها أمل يلوح كل فترة، لكنه هو الآخر مراوغ ينتهي بمن يتبعه في جمر لا ينتهي.

ويعقد معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر الجاري، جميع فعالياته المصاحبة "عن بُعد" عبر منصة "الشارقة تقرأ"، وذلك التزاما مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام زوّاره من عشّاق الكتاب للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر.

وخصصت إدارة المعرض خمس نقاط استعلام موزعة على قاعات المعرض الستة، بهدف تسهيل مهمة وصول الزوّار للكتب ودور النشر المشاركة، حيث جمع المعرض هذا العام ناشرين من مختلف بلدان العالم، وتصدرت مشاركاته مصر بـ202 دار نشر، تليها دولة الإمارات بـ186 داراً، وجمهوية لبنان بـ93 داراً، والجمهورية العربية السورية بـ72 دارا، والمملكة العربية السعودية بـ46 دارا.

أما دور النشر الأجنبية، فتتصدرها المملكة المتحدة المشاركة بـ39 داراً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ29 داراً، بالإضافة لـ13 داراً من إيطاليا، و12 داراً من فرنسا، و8 دور نشر من كندا.