كلمات قصيدة "أخيرا اتكرمت" التي ألقاها بخيت بيومي بـ"الموسيقى العربية"

كرمت وزارة الثقافة، الشاعر المخضرم بخيت يومي في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، وذلك عن مجمل أعماله التي امتدت على مدار عقود، حيث أثرى الشاعر الدراما المصرية والعربية بأعمال فنية وأغانٍ كثيرة.

وألّف "بيومي" مسلسل "المسحراتي" عام 2003، ومسلسل "سر الأرض" الشهير، ومسلسل "فرح وفرق المرح" عام 2010، بجانب أشعاره الشهيرة في الفوازير الرمضانية عام 1979 في فوزاير "أنا وأنت فزورة"، كما كتب الفوازير للفنانة نيلي لمدة 17 عامًا.

وحرص خلال تكريمه على إلقاء قصيدة بهذا الحدث جاءت كلماتها كالتالي: -

"أخيرا بيكرموك يابخيت.. 60 سنة في الفن بتفن ولا بتون وللجمال بتحن.. وده كله بس اكمن بتحب واتحبيت.. في بحور الكلام عديت وبعد ما عديت.. وكتبت ما خليت.. وفوت في العفاريت والخونة والهلافيت.. وبالأمان حسيت.. أخيرا بيكرموك يا بخيت".

" 60 سنة ياجدع بتشابي في المجتمع بقلبك اللي اتوجع.. ونفسك اللي اتقطع وفنك اللي اتسمع وشعرك اللي وقع في شبابك اصلعيت.. ذوقتها ومشيت وفي بحور الدموع عديت.. وكتبت ما خليت وفوت في العفاريت والجهلة والهلافيت.. وأخيرًا بيكوموك يا بخيت".

"أدي أنت جيت الأوبرا وادوك من الكرم هبرة.. أكيد فرحتك كبرى وهتمشي من هنا لشبرا.. وهنجيلك هناك بكرة من بعد ما حلويت وفرحت واتهنيت.. أخيرًا كرموك يابخت.. شكرًا لمصر الأم.. شكرًا لست البيت.. أخيرًا كرموك يا بخيت.. يلا روح بقى يا بخيت".