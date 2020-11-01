تكريم الشاعر بخيت بيومي في مهرجان الموسيقى العربية

كُرّم الشاعر بخيت بيومي، مساء اليوم، خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29.

وألقى "بيومي" قصيدة "أخيرًا بيكرموك يا بخيت" بعد تسلمه جائزة التكريم خلال حفل افتتاح المهرجان المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع القصيدة، ووجه الحضور له التحية على مشواره الفني الذي امتد لستين عامًا في كتابة الأشعار والأغنيات لعدد من كبار الفنانين والمطربين.

كما تم منذ قليل تكريم المطرب ماهر العطار خلال حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دروته الـ29، وتسلم التكريم نيابة عنه نجله الفنان أحمد العطار، كما حضرت منذ قليل الفنانة منى عبد الغني والفنانة حنان لتكريمهما عن فرقة "الأصدقاء" واعتذر الفنان علاء عبد الخالق عن الحضور، كما تم تكريم الموسيقار يحيى مهدي خلال حفل الافتتاح.

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تأتي تتويجًا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتعد دورة هذا العام استثنائية، تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.