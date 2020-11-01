المشروع القومي لمدينة دمياط للأثاث: نهدف لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا

قال عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي للمشروع القومي لمدينة دمياط للأثاث، إن الهدف الأساسي من المدينة، إقامة مركز كبير لتجارة وصناعة الأثاث في منطقة الشمال الأفريقي لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى يكون منافس قوي للمراكز المثيلة في أفريقيا وتركيا.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفلسفة التي قام عليها المشروع، يهدف إلى التكامل في صناعة الأثاث، عبر إنشاء مصانع كبيرة محلية وأجنبية، لتعزيز التنافسية لسوق الأثاث المصري، بشكل عام، وحتى تتكامل الورش الموجودة للمصانع كنواة لريادة الأعمال ولسد جزء من السوق المحلي.

وأوضح أن الورش تحتاج إلى ماكينات وآلات ومراكز خدمية منشأة للتزود بماكينات التشغيل الخاصة بالمدينة، حتى لا تحتاج لورش بعد ذلك لشراء الماكينات، ولكن سيكون المكان متكامل بكل شيء، ومنها مناطق استثمارية تتيح للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأكد أن المدينة مع استكمالها، ستوفر كل الخدمات الإشرافية والإدارية، التي تحتاجها العملية برمتها، والمدينة تعمل حاليا بطاقة إنتاجيه تصل لـ331 ورشة من أصل 1348 ورشة، غير المصانع، وسيتم افتتاح أول مصنع قريبا، مشيرا إلى أن المدينة ستكون العصب لكل الشركات والمصانع التي تعمل بداخلها، حيث سيتم توفير الأيادى العاملة والمدربة لوجود مدرسة للتعليم الفني كما سيتم وضع البنوك والخدمات المالية غيرها مما يحتاجه المصنعين.