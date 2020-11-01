النيابة تكشف أسباب إخلاء سبيل طفل المرسيدس المعتدي على شرطي

كشفت النيابة العامة، أسباب إخلاء سبيل طفل المرور (أ. أ. ع)، الذي اعتدى على فرد شرطة، في وصلة من المزاح والاستهتار والتعالي، حاول طالب بالصف الثالث الإعدادي، تأديتها وتصويرها بالفيديو، هو واثنان من زملائه، تحولت إلى واحدة من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام وجهات التحقيق، مؤكدة أن العقوبات تتدرج من التسليم والتنبيه، ويعامل الطفل معاملة خاصة، طبقًا لقانون الطفل.

وقررت "النيابة العامة" في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، التي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل، الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل، وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير "خط نجدة الطفل".

وقررت "النيابة العامة"، إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

وكانت النيابة العامة، طلبت تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.

وسألت "النيابة العامة"، فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة.

واضاف الشرطي، أنه فوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.

وكان الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، نشر مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.

وهنأ أحد المتابعين الطفل عبر الفيديو، قائلًا: "كفارة يا حريقة"، ذلك الاسم الحركي الذي كرره أصدقاء الطفل خلال الفيديو ويبدو أن طفل واقعة المرور يشتهر به، فيما رد أحد أصدقائه في تكبر، "هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم".

بينما غضب الطفل من الشتائم التي وجهها بعض متابعي "اللايف" له، ليرد عليها بأبشع منها، قائلًا: "إحنا متربيين، وبنشغل وميشغلناش، واللي هيشتمني هشتمه".

وبدا الفيديو وكأنه احتفال صغير لأصدقاء الطفل "حريقة" به، بعد تسليمه لأهله من قبل النيابة، ليتبادلوا الضحكات والنكات بالشتائم.

وظهرت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فور انتشار مقطع فيديو لطفل يعتدي على أحد رجال المرور بعد السخرية منه، وطالبه الشرطي بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم عليه وسأله عن الكمامة، وفي أثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.