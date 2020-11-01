مدير حماية الطفل بأسيوط: أحبطنا تزويج طفلة لرجل يكبرها بـ42 سنة

كشفت مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، منار كامل، أن عدد بلاغات زواج القاصرات التي تلقتها الوحدة منذ توليها إدارة الوحدة في عام 2018، حتى الآن، بلغت 25 حالة.

وقالت "كامل"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أغرب الحالات التي تعاملت معها وحدة حماية الطفل، كانت منذ عام تقريباً، عندما تلقت بلاغاً باعتزام أسرة في إحدى القرى التابعة لمركز أبنوب، تزويج طفلة عمرها 13 سنة، لرجل عمره 55 سنة، لأنه غني مادياً.

وأضافت أنه عقب التأكد من صحة البلاغ، عن طريق فرق الدعم، تبين أن الطفلة تعاني من نسبة إعاقة، كما أن وزنها لا يتعدى 25 كيلوجرام، لافتةً إلى أن هذه الحالة تندرج تحت مسمى "الإتجار بالبشر".

وأوضحت بقولها: "وصلني البلاغ، وكان صابح إجازة 25 يناير، وكان قبل الحنة بيوم، وتواصلت تليفونياً مع مدير نيابة أبنوب، وطلب مني إرسال البلاغ بالفاكس، وبالفعل أرسلته للنيابة".

وتابعت أنه تم استدعاء والد الطفلة و"العريس"، وتم تغريم الأب فى ذلك الحين مبلغ 5 آلاف جنيه، وأخذ تعهد عليه برعاية الطفلة، وعدم تزويجها إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المأذون، الذي كان بصدد تحرير عقد زواج عرفي بين الطرفين.

وتعمل وحدة حماية الطفل بأسيوط على رعاية الأطفال، وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتشمل اللجنة العامة، وتكون برئاسة المحافظ، وعضوية كل من مدير أمن أسيوط، ووكلاء الوزرات، والهيئات الدولية الشريكة.

ويتفرع من الوحدة العامة 13 لجنة فرعية، موزعة على 13 مركز وحي إداري، لها مقر دائم داخل مجالس المدن والأحياء، وتكون رئاسة اللجان الفرعية مكونة من رئيس مجلس المدينة، ومأمور مركز الشرطة، ومديري الإدارات الخدمية المختلفة، وجمعيات أهلية شريكة.

وتتكون وحدة الحماية من 5 أشخاص، عبارة عن مدير للوحدة، ومدخل للبيانات، و3 اختصاصيين، نفسي واجتماعي وقانوني، وكل منهم له تدخل معين في حالات الإساءات التى يتعرض لها الأطفال.