بعد اجتماع ثلاثي عن السد الإثيوبي.. الرى تعلن: لا بديل عن اتفاق ملزم حول الملء

أعلنت وزارة الموارد المائية، تفاصيل اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن هذا الاجتماع في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وقالت الوزارة، إن الوفود من الدول الثلاث تناولت طرح رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد جلسه غدا بحضور الخبراء فني وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة المقبلة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على ان يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر.

مزيد من التفاصيل بعد قليل.