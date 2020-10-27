اجتماع مصري سوداني إثيوبي بشأن سد النهضة.. تعرف على أسبابه

يعقد وزراء الخارجية والموارد المائية والري لمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بدعوة من جنوب أفريقيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وذلك بعد توقف لفترة ممتدة منذ نهاية أغسطس الماضى.

رؤية كل دولة للمرحلة المقبلة

من المقرر أن يناقش الاجتماع رؤية كل دولة للمرحلة المقبلة للمفاوضات والتي تم إرسالها إلى جنوب أفريقيا بهدف الوصول إلى اتفاقية فنية قانونية ملزمة لملء خزان النهضة وتشغيل السد.

وتترأس جنوب أفريقيا المفاوضات الجارية باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي، وتعقد الاجتماعات تنفيذاً لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى زعماء الدول الثلاث، وبدأت في منتصف أغسطس الماضي واستمرت حتى نهايته الا انها لم تتوصل إلى نتائج ترضي مصر والسودان.

ويشارك في الاجتماع كلا من هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي.

التوصل إلى اتفاق عادل

وأكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: «أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث».

وأكد السباعي عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طللب في اتصال هاتفي مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجمعة الماضي، بأهمية حل الازمة بالطرق التفاوضية، معتبرا الأمر خطير.

اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة

وبعث وزير الرى وزير الري السوداني ياسر عباس أمس برسالة الى جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب افريقيا، اكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقى، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .وأكدت الرسالة على أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الاساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتى افضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

استئناف المفاوضات الثلاثية

وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التى جرت بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والتى بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية .

تفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقى

ودعا البروفيسر ياسر عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقى.

وقال إن السودان سيشارك فى إجتماع الثلاثاء للتباحث حول إبتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور اكبر واكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها وإستئناف التفاوض علي أساسها بجدول زمنى محكم.