حفلة براءة.. أول صورة لـ"طفل المرور" بعد إخلاء سبيله

في أشبه باحتفال بعد إخلاء سبيله في واقعة تعديه على رجل مرور، حصلت "الوطن"، على أول صورة للطفل "أ.أ.ع"، المعروف بطفل المرور، بعد الإفراج عنه، يظهر فيها محمولا على الأعناق من زملاءه فرحا بالإفراج عنه.

وكانت "النيابة العامة"، كلفت أخصائي اجتماعي "بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة"، بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية، وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، ما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله، والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.

أسرة طفل المرور بعد الإفراج عنه: "متدلع.. ومجنون سواقة"

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تحدث مصدر بأسرة الطفل لـ"الوطن"، إن الطفل هو الابن الوحيد لأبيه، حيث تحتفي به الأسرة كونه "الولد اللى جه بعد 5 سنين من ولادة اخته"، وكون نشأة الأسرة صعيدية، فهناك حالة خاصة من الاهتمام تجاه الولد.

وتابع المصدر: "الولد متدلع أوى من أبوه، بيلبى له طلباته كلها، أى مفتاح عربية في البيت سواء عربية والده أو والدته، بياخدها وينزل بيها في الشارع يلف مع أصحابه، الولد أبوه مدلعه وبيحبه أوي".

ويحكي المصدر المقرب من عائلة الطفل تفاصيل ذلك اليوم: "الولد مجنون سواقة، بس صحابه للأسف مفهمينه أنه بيسوق كويس، مع انه جسمه صغير وقصير أساسا، ويوم الواقعة دي، الولد بعد ما عمل الموقف دة مع أمين الشرطة، راح ركن ورجع اعتذر له وباس دماغه، وقاله حقك عليا".

وتابع: "أكثر ما اغضب والد الطفل، هو الموقف المحترم من أمين الشرطة تجاه ابنه في الفيديو، خاصة أن الابن ارتكب واقعة غير قانونية، بالقيادة تحت سن 18 عامًا، لكن رد فعل أمين الشرطة المحترم الصبور، أحزن كثيرا والد الطفل، أو بالمعنى الصريح خلاه في نص هدومه".