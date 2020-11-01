رئيس وزراء جورجيا يدخل في عزلة ذاتية بعد مخالطة مصاب بكورونا

قال رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا إنه قرر الدخول في عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جاخاريا، في بيان أصدره المكتب الصحفي للحكومة الجورجية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "للأسف، لا بد لي من العمل في نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذي كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت في العزلة الذاتية، وسأستمر في العمل بهذا الوضع".