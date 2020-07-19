بدعم "التعليم العالي".. إنشاء أكبر بيت طلاب في جورجيا باستثمارات عربية

بدعم حكومي من وزارة التعليم العالي وبالشراكة مع كبرى الجامعات بدولة جورجيا، دشنت إحدى الشركات العقارية، مشروعا لإنشاء 5 فنادق طلابية بخدمات فندقية، بقيمة استثمارية تتخطى 160 مليون دولار.

ومن جانبها أبدت تمار كيتاشفيللي، مساعد وزير التعليم العالي بدولة جورجيا، ترحيب الدولة بدعم المشروع الذي يستهدف خدمة الطلاب، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب، فيما ذكر هاني حبيشي، رئيس الشركة العقارية، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية للاستثمارات العربية داخل دولة جورجيا.

وشارك وفد من رؤساء الجامعات على رأسهم رئيس الجامعة الأوروبية بجورجيا، معربين عن توقعاتهم بزيادة أعداد الطلاب الوافدين؛ بسبب هذه المشروعات المتميزة، بينما أشاد أنور الحسن، رئيس الجالية العربية في جورجيا، بالمشروع واعتبره من أفضل الاستثمارات العربية، مؤكدا أنه مشروع استثماري عربي جورجي يدعو للفخر، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من الآن.